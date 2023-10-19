Мэром Качканара переизбрали Андрея Ярославцева

Главой Качканарского городского округа на второй срок переизбран Андрей Ярославцев. На сайте мэрии указано, что депутаты местной думы приняли решение единогласно. Его полномочия продлены до 2028 года.

Впервые Андрей Ярославцев победил на выборах мэра Качканара в 2018 году. До этого он работал на различных предприятиях региона. Так, в 1988 году он устроился на Нижнетагильский металлургический комбинат. В 2003 году он был назначен руководителем отдела планирования, оценки и развития персонала Управления комбината.

В 2009 году будущий чиновник начал работать директором по персоналу ООО «Евраз-Холдинг». Там он проработал до 2018 года.

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