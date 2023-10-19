В Башкирии объявили повторный аукцион на поставку 159 автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на повторном аукционе 8 ноября намерено выбрать поставщика 159 автобусов среднего класса для малых городов и сел, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 942,75 млн руб., его оплатит бюджет региона.

На предыдущий аукцион на закупку 159 автобусов с аналогичной ценой, который состоялся 10 октября, была подана только одна заявка, которую комиссия признала не соответствующей требованиям.

Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев. Они должны быть не ранее текущего года выпуска пассажировместимостью до 43 человек.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября минтранс Башкирии заключил контракт на поставку в лизинг 20 туристических автобусов большого класса с АО «Сбербанк лизинг» по начальной цене 557,3 млн руб., а также контракт на поставку 33 автобусов среднего класса для городов и сел с ООО «Луидор-Уфа» по начальной цене 204,7 млн руб.

Майя Иванова

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