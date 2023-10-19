4,7 процента составил рост цен производителей в сентябре по сравнению с августом 2023 года, ускорившись за месяц на 0,3 процентного пункта, сообщил Росстат. Консенсус-прогноз агентства «Интерфакс» предполагал увеличение оптовых цен в сентябре лишь на 1,8%. Основная причина столь заметного роста цен производителей — подскок отпускных цен нефти и газа для покупателей на внутреннем рынке на 14,6%, что привело к увеличению показателя в производстве нефтепродуктов и кокса на 12,4%. Цены производителей продовольствия в сентябре по сравнению с августом выросли на 1,6%, что быстрее, чем в августе, на 0,2 процентного пункта.