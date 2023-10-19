Дума не стала диктовать правительству

Госдума на заседании в среду отклонила законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), предлагающий дать право детям-инвалидам, потерявшим кормильца, получать сразу две социальные пенсии. На законопроект уже пришло отрицательное заключение правительства, но дискуссия в Думе все равно была бурной. Эсеры призывали принять законопроект, апеллируя к тому, что это как раз тот случай, когда депутаты могут проявить свою субъектность и принять законопроект, не оглядываясь на волю кабмина. Инициативу поддержали все оппозиционные фракции. Единороссы отбивались от оппонентов как могли — в ход даже пошло сравнение законопроекта с «кастрюлей с рулем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эсеры во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 31 января этого года. Они предложили дать право получать две пенсии одновременно детям-инвалидам, а также инвалидам с детства, обучающимся в очной форме по образовательным программам до окончания обучения (но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста), потерявшим одного или обоих родителей. Авторы предлагают выплачивать этим категориям граждан как пенсию по инвалидности, так и пенсию по случаю потери кормильца. В пояснительной записке они ссылаются на систематически поступающие обращения граждан. Как отмечают авторы, «в случае, когда такие дети теряют еще и одного или обоих кормильцев, у которых они были на иждивении, уровень их жизни значительно падает: одной только социальной пенсии по инвалидности уже недостаточно, чтобы покупать продовольственные товары, одежду, обувь и другое, чтобы в полной мере удовлетворять свои ежедневные потребности». Правительство не поддержало законопроект, в частности, отметив, что в нем не определены источники финансирования и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что является нарушением ст. 83 Бюджетного кодекса.

Депутат Андрей Кузнецов, выступая с докладом по законопроекту, указал на несправедливость уравнивания в льготах детей-инвалидов, потерявших кормильца, с детьми-инвалидами, у которых родители есть. Первые должны выбрать из двух пенсий одну. По словам депутата, речь идет о 40 тыс. детей-инвалидов, потерявших родителей. «Коллеги, это совершенно не те деньги, чтобы вот так сейчас торговаться о том, имеют они на это право, не имеют, противоречит это пенсионной системе или нет»,— убеждал депутатов господин Кузнецов. Он отметил, что определенные категории в России все же получают две пенсии — это дети-инвалиды, чьи родители были военнослужащими и погибли при исполнении воинского долга. «Ребенок-инвалид в чем виноват, почему он страдает за то, что его родители не герои?» — недоумевал соавтор законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Светлана Бессараб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Светлана Бессараб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Светлана Бессараб («Единая Россия»), докладывая позицию профильного комитета Госдумы по труду и социальной политике, согласилась с необходимостью повышения уровня материально-социального обеспечения инвалидов, но, как и правительство в своем отзыве, сослалась на статью Бюджетного кодекса. «Неужели вы считаете, что ребенок-инвалид, да еще и потерявший кормильца, не может рассчитывать на помощь государства?» — прямолинейно обратился к Светлане Бессараб Валерий Гартунг (СРЗП). На что она ответила, что сама лично обращалась в Министерство труда с просьбой предоставить таким гражданам две пенсии, но получила отрицательный отзыв. Госпожа Бессараб также рассказала, что сейчас права на две пенсии не имеют и дети-инвалиды, чьи родители участвовали в специальной военной операции, и комитет пытается добиться изменения этой ситуации.

Анжелика Глазкова (КПРФ) зачитала обращение избирательницы, которая одна воспитывает сына-инвалида и ждет принятия законопроекта о двойной пенсии. «Я ей что должна ответить? Что данный законопроект не учитывает основных принципов законодательства пенсионного? Или что у нас статья Бюджетного кодекса не выполняется?» — с негодованием спросила представительница КПРФ.

Выступая от фракции, Валерий Гартунг сообщил, что двойные пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителей, обойдутся бюджету примерно в 2 млрд в год. «Коллеги, в этом зале принято решение об одобрении отрицательного акциза нефтяным компаниям в размере 3,3 трлн руб. Это в полторы тысячи раз больше, чем сумма, которая здесь нужна. Какие вам еще источники нужны? — горячился эсер.— А вы тут рассказываете, что денег нет. Начинаете рассказывать, что ребенку, чтобы получать две пенсии, нужно иметь заслуги перед государством. Как он послужит государству? Ему вырасти надо, а вы ему в этом праве отказываете!» Господин Гартунг также не согласился с необходимостью убеждения правительства в этом вопросе: «Кого убеждать? Голосуете вы, а не правительство. Возьмите и проголосуйте, и никого убеждать не надо».

Сардана Авксентьева («Новые люди») сообщила, что ее фракция поддержит законопроект, потому что он «соответствует принципам справедливости и гуманности», а «деньги найдутся».

Единоросс Андрей Альшевских указал авторам на то, что они ссылаются на статистику на 1 января 2022 года, не учитывающую новые территории. «Конечно, во втором чтении можно скорректировать,— ответил Андрей Кузнецов.— Что должно произойти, чтобы решился этот вопрос? Надо, чтобы его другая партия внесла? Давайте внесем другой партией». Из зала поступила реплика: «Указ президента». «Ну слушайте, президент четко говорит: вот есть вопрос, который Дума должна решать,— не согласился господин Кузнецов.— Мы отдаем правительству решать вопросы гораздо большего объема — по два, по четыре триллиона, и ничего, не возникает вот такой дотошности: а откуда вы тут источники взяли. Да откуда бы ни взяли, это парламент, это как раз те вопросы, которые Дума может диктовать правительству».

Светлана Бессараб снова взяла слово и выбрала новую линию защиты: «Законопроект подготовлен некачественно, с ошибками практически в каждой строке». И даже проиллюстрировала свою мысль метафорой: «Мы сегодня стараемся решить этот вопрос грамотно, профессионально, совместно с правительством. А здесь получается так, что хотели создать автомобиль, сваяли кое-как кастрюлю и давайте к ней прибавим руль. Так не поедем, коллеги».

За законопроект проголосовали все оппозиционные фракции и четыре единоросса, еще один депутат воздержался. Но 113 голосов парламентариев не хватило для принятия инициативы в первом чтении.

Ксения Веретенникова