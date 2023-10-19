Муж и жена — одна сатана

Генпрокуратура передала в Московский областной суд для рассмотрения по существу уголовное дело о двух убийствах, совершенных группой сатанистов «с целью использования органов и тканей потерпевших». По данным самих обвиняемых, части тел убитых они использовали для ритуального употребления в пищу. Интересно, что жертвами предполагаемых каннибалов стали такие же любители мистических обрядов, приезжавшие для участия в них в лесную глушь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Трегубенко

Фото: из личного архива Андрея Трегубенко Андрей Трегубенко

Фото: из личного архива Андрея Трегубенко

По данным главного следственного управления СКР, преступная группировка сатанистов состояла из двух семейных пар. Организовала ее, вероятно, еще семь лет назад парикмахер из подмосковной Балашихи Ольга Большакова. 36-летняя сегодня женщина пробовала свои силы в разных сферах. Она была, например, стилистом, визажистом и даже публиковала стихи мистического содержания под псевдонимом Ольга Варг, но в итоге нашла свое призвание в качестве интернет-коуча по вопросам оккультизма.

Весной 2016 года госпожа Варг лично познакомилась с одним из своих адептов и ровесников, москвичом Андреем Трегубенко. Как и его виртуальный наставник, мужчина сменил множество увлечений и профессий, побывав в разное время байкером, мастером тату-салона, кладовщиком и санитаром. После знакомства с Ольгой Большаковой господин Трегубенко обнаружил у себя экстрасенсорные способности и стал в итоге колдуном, предсказателем по картам таро по имени Колдвойд (от англ. Cold Void — «холодная пустота») и сожителем своей наставницы. Объединил их и общий интерес к жертвоприношениям. Сначала это были почитаемые сатанистами черные петухи, которых пара покупала у производителей через Avito, а к июню 2016 года любители мистических обрядов решили принести в жертву человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Большакова

Фото: из личного архива Ольги Большаковой Ольга Большакова

Фото: из личного архива Ольги Большаковой

В качестве объекта, по данным следствия, они выбрали 27-летнюю поклонницу мистических талантов колдуна Колдвойда Викторию Зайцеву из Москвы. Девушку пригласили на черную мессу на берегу Онежского озера в Карелии. Встретив гостью, супружеская пара отвезла ее на лесную поляну возле деревни Челумжи Оленегорского района. Там девушку зарезали ножом с рукоятью из человеческой кости. Часть ее тела сварили в котле и съели, а остальное закопали.

Так в предъявленном супругам обвинении и появился редкий в уголовной практике п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ — групповое убийство с целью «использования органов или тканей потерпевшего».

О гибели девушки стало известно лишь после того, как в марте 2021 года сатанистов задержали в Балашихе за попытку сбыта наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Господа Трегубенко и Большакова к этому времени утратили интерес к жертвоприношениям и занялись наркоторговлей. По данным обвинения, они приобрели через даркнет небольшие партии героина и мефедрона, расфасовали на одноразовые дозы и попытались распространить через так называемые закладки.

Попав в СИЗО, обвиняемая Большакова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого признала вину в наркоторговле и сообщила о своей причастности к ритуальному убийству Виктории Зайцевой. По ее данным, летом 2016 года криминальная семья зарезала не одного, а двух своих адептов, причем второе жертвоприношение колдун и поэтесса совершили в компании еще одной семейной пары.

Как оказалось, через два месяца после убийства госпожи Зайцевой на черную мессу в Приозерском районе Ленобласти был приглашен 27-летний житель Санкт-Петербурга Платон Степанов, выступающий на профильных сайтах под ником Вильгельм Торквемада. Его убили по отработанной в Карелии схеме с той лишь разницей, что на этот раз при жертвоприношении присутствовали рок-музыкант из Санкт-Петербурга Александр Перевозчиков-Хмурый и его подруга Татьяна Дерюгина. Кто из сатанистов нанес Торквемаде смертельный удар ножом в сердце, до конца не ясно, однако в ритуальном убийстве, по данным следствия, участвовали все четверо.

Между тем судить предполагаемых убийц будут отдельно. В Мособлсуд Генпрокуратура передала материалы дела в отношении Андрея Трегубенко, Александра Перевозчикова-Хмурого и его гражданской жены. Наказание предполагаемому организатору группы Ольге Большаковой как заключившей сделку будет назначено в особом порядке без судебного следствия.

Сергей Машкин