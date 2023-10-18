В Госдуме подготовили несколько вариантов компенсации советских вкладов

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения для компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Об этом сообщил член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин. По его словам, компенсация обойдется бюджету в 7,3 млрд руб.

Как пояснил Владимир Сенин, предлагается начать выплаты гражданам 78 лет и старше. Подавляющая часть граждан, которым положена выплата,— это наследники. «Живых вкладчиков не так много, порядка 4 млн. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной»,— отметил господин Сенин (цитата по ТАСС).

Среди прочего рабочая группа Госдумы обсуждала вариант перевода дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка, а также согласование с кредитной организацией и Минфином размеров «приоритетных выплат вкладчикам».

В 1995 году в России был принят закон о восстановлении и обеспечении сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, а также во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Для этого сбережения должны перевести в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется на основе изменений контрольной и базовой стоимости «необходимого социального набора». Между тем еще не приняты законы, регулирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства и их обслуживание. В связи с этим с 2003 года каждый год приостанавливается закон «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Владимир Сенин отметил, что рабочая группа Госдумы предлагает бессрочно приостановить закон или признать его утратившим силу. «Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться, но нужна серьезная аргументация»,— отметил он.

Лусине Баласян