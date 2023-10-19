С полковником сыграли в «куклу»

Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении Андрея Бардаханова, занимавшего ранее должность замначальника следственного управления МВД по Республике Бурятия. В июле 2021 года его задержали в одной из гостиниц Иркутска при попытке получения взятки в размере 15 млн руб. Деньги оказались «куклой», а их передача контролировалась сотрудниками ФСБ. По версии следствия, полицейский за вознаграждение обещал прекратить уголовное преследование высокопоставленного представителя Байкалбанка. Руководители этой финансовой организации, находящейся в списке банкротов, ранее были осуждены за преднамеренное банкротство банка, хищение денежных средств и золота у своих клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Андрея Бардаханова, являвшегося ранее заместителем начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает региональная прокуратура, с учетом мнения гособвинителя суд приговорил обвиняемого к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн руб. Кроме того, по решению суда осужденный лишен специального звания полковника полиции, а также права занимать определенные должности сроком на семь лет.

Решение суда Бардаханов «выслушал спокойно и равнодушно, своей вины он не признал»,— отмечает источник „Ъ“, знакомый с подробностями вынесения приговора. В региональном СКР „Ъ“ также сообщили, что экс-полицейский с самого начала расследования отказался от какого-либо сотрудничества. «Не стал давать показания, отказался от дачи образцов для сравнительного исследования голоса»,— добавляют в ведомстве. Приговор Октябрьского районного суда не вступил в законную силу. Ссылаясь на это, трое адвокатов Андрея Бардаханова отказались от комментариев.

«Суд установил, что в июле 2021 года подсудимый, находясь в Иркутске, пытался получить через посредника взятку в размере 15 млн руб. Деньги передавались за совершение незаконных действий по службе, связанных с прекращением уголовного преследования в отношении одного из граждан. Данное дело находилось в производстве сотрудников МВД Бурятии, подконтрольных подсудимому»,— уточняют в пресс-службе СКР по Иркутской области.

Передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ России, а пачка денег была муляжом. «В деле фигурировали двое посредников, договаривавшихся о взятке и передававших ее. Один — друг детства Бардаханова, второй — профессиональный адвокат. Деньги предназначались для прекращения уголовного преследования банкира Виталия Авдеева»,— рассказывает источник „Ъ“, знакомый с делом. В правоохранительных органах отказываются сообщить, в какой момент «процесс договоренности» перешел под контроль силовых структур. Не сообщается также, какое именно уголовное дело в отношении банкира находилось в производстве подчиненных Бардаханова.

Виталий Авдеев, экс-председатель правления Байкалбанка (проработал на этом посту около трех недель, лицензия банка была отозвана в августе 2016 года.— „Ъ“) в поле зрения надзорных органов и правоохранительных структур находится с 2017 года, когда в отношении него и еще четырех фигурантов было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В июне 2019 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей Байкалбанка, в числе которых экс-председатель правления банка Виталий Авдеев, к лишению свободы сроком от 4,5 лет до семи лет. Они признаны виновными в покушении на хищение имущества банка почти на 900 млн руб., из которых злоумышленникам удалось вывести около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота. Приговор был оставлен без изменений после рассмотрения апелляций в верховном суде Бурятии в октябре 2019 года и в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово в марте 2020 года.

Предшественник Авдеева на посту председателя правления банка Вадим Егоров в 2020 году предстал в качестве обвиняемого в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата народного хурала Владимира Гейдебрехта. По утверждению пострадавшего, в 2015 году с его обезличенного металлического счета в Байкалбанке было похищено свыше 93 кг золота стоимостью более 238 млн руб. Однако суд не смог найти доказательств вины Егорова и оправдал его. Позднее верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор. Новым решением Железнодорожного районного суда Егоров в 2021 году был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск