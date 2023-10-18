Омбудсмен из Татарстана предложила запретить детское вегетарианство

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей». Соответствующее обращение она направила в адрес председателя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Нины Останиной (копия есть у «Ъ-Казань»).

Она заявила, что «в настоящее время сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети». «Пока сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением»,— указала госпожа Волынец.

При этом она считает, что «выбор пищевого рациона и типа питания — это личный выбор каждого, но делать его необходимо осознанно». Омбудсмен отметила дефицит у вегетарианцев витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании опорно-двигательного аппарата, в том числе костного скелета. «Кроме того, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода»,— перечислила госпожа Волынец.

Она также отметила, что «в семьях радикальных вегетарианцев на 21% увеличивается риск рождения недоношенного ребенка, развития пренатальной гипотрофии плода, детской смертности из-за недостатка аминокислот, содержащихся, главным образом, в красном мясе». Это, по ее словам, «является одной из ведущих причин, препятствующих переходу на вегетарианство в детском возрасте».

В своем обращении Ирина Волынец привела примеры «трагических исходов» вегетарианства у детей. Так, по ее словам, в Красноярске «родители практиковали сыроедение и исключили из рациона своей двухлетней дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты». «В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Однако родители не стали обращаться за медицинской помощью. В итоге ребенок скончался»,— сказала омбудсмен. Еще один случай, добавила она, произошел в Сочи, где «погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению».

Ирина Волынец сослалась на нормы Семейного кодекса, где родители, с одной стороны, имеют приоритетное право на воспитание своих детей, с другой — несут ответственность за их жизнь и здоровье. «В российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, в семьях которых принуждают детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости»,— резюмирует детский омбудсмен Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"