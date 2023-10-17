Замглавы Обливского района обвинен в превышении полномочий

Заместителю главы администрации Обливского района Ростовской области по вопросам муниципального хозяйства и строительства предъявлены обвинения по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемым является Александр Герасимов.

Согласно версии правоохранительных органов, чиновник подписал акт приемки работ по капитальному ремонту буровой водной скважины в поселке Шаповаловка, хотя подрядчик фактически работы на объекте не проводил. Ущерб бюджету района составил 450 тыс. руб., выплаченных недобросовестному исполнителю.

«Сегодня по адресам жительства и работы фигуранта оперативники ФСБ России и следователи СУ СК России по Ростовской области провели обыски», — отметили в пресс-службе УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова