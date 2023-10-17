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Коммерсантъ FM
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Apple разрешила разработчикам из РФ встраивать сторонние платежные системы

Apple разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию в 27%. Стандартная комиссия AppStore составляет 30%, сообщило издание iPhones.ru со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении Apple говорится, что соответствующее решение принято в связи с решением суда. Речь идет о признании компании виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. ФАС сочла, что Apple навязывает российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании. Регулятор также утверждал, что американская компания запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В результате суд обязал Apple выплатить штраф в размере 1,2 млрд руб.

Теперь компания разрешила разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платежные системы с помощью разрешения StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU). Оно позволяет разработчикам оставлять ссылку на свой сайт, на котором есть информация о возможности оплаты с помощью других платежных систем.

В сообщении Apple подчеркивается, что возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России, пользователям других стран ссылки отображаться не должны. Упоминание сторонних платежных систем должно соответствовать требованиям компании.

Эрдни Кагалтынов

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