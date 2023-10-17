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Коммерсантъ FM
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В Тамбовской области планируют запретить склонение к абортам

Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в местную думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории региона.

Согласно проекту закона, под этим понимается принуждение женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана и выдвижения иных требований. Склонением не будет считаться информирование врачом о состоянии здоровья беременной женщины и наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности. Побуждение к этому повлечет за собой административную ответственность, санкции за которую в документе не раскрываются.

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленной исполняющим обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексеем Овчинниковым, констатируется, что сейчас женщина фактически лишена возможности самостоятельно принимать решение об аборте, ведь существующая информационная и культурная среды «навязывают аборт как приемлемое, доступное, простое "решение проблем" или, более того, "право"». При этом, по мнению автора законопроекта, информация о сути аборта, его необратимости и вреде замалчивается вместе с тем фактом, что навязывание абортов — это «конкретная идеологическая концепция, имеющая в своем основании идею сокращения численности мирового населения».

В начале августа аналогичный закон о запрете пропаганды абортов приняли в Республике Мордовия. Согласно документу, в регионе нельзя распространять информацию, которая формирует негативное отношение к беременности и родам, страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка и создает представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщин.

Как в ОП обсудили безопасность страны в свете рождаемости, читайте в материале «Демографии приказано выжить».

Сергей Толмачев, Воронеж

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