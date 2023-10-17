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Структуры Александра Ткачева приобрели бывшую виллу Олега Тинькова

Владельцем компании «Ла Дача Астрахань», на балансе которой находится построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым частная вилла «Волга Дача» в Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"». Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», птицефабрикой через «Марфининвест» (МФИ) владеет Мария Лисицина, которую СМИ называют представителем интересов семьи бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева.

Фото: портал «Волга Дача»

Фото: портал «Волга Дача»

Птицефабрика «Акашевская» была зарегистрирована в 2005 году в Марий Эл. Разведение сельскохозяйственной птицы является основным видом деятельности предприятия. МФИ принадлежит 99,99% доли в УК предприятия. Остальным пакетом владеет ООО «РСХБ-Финанс». По итогам 2022 года предприятие выручило на рынке 29 млрд руб., из которых на чистую прибыль приходится 26,9 млрд руб.

Как сообщает «Ъ», сумма сделки оценивается экспертами в 1 млрд руб. Ранее компания — владелец частной виллы принадлежала кипрскому Digitdrive Limited.

Согласно сведениям, опубликованным на портале «Волга дача», стоимость аренды виллы в ноябре составляет от 2 млн до 3,9 млн руб. в зависимости от срока размещения. На территории объекта находится столовая с винной комнатой, гостиная с камином, пять спален площадью от 42 до 106 кв. м, гостевые дома, спа-зона и беседка.

Анастасия Донскова

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