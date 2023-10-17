В Глазове оплата услуг ЖКХ с 1 июля 2024 года в среднем повысится на 12%

С 1 июля 2024 года оплата услуг ЖКХ в Глазове в среднем повысится на 12%. Как сообщает на своей странице во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов, это связано с ростом цен на энергоносители и природный газ, а также реализацию инвестиционных программ по тепло- и водоснабжению и ремонту котельных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Максимальный рост коснется всего нескольких глазовских семей, где на одного проживающего более 45 кв. м жилой площади и отсутствуют приборы учета. Предполагается, что предельное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги для горожан составит 14,99%. Соответствующий проект указа главы Удмуртии согласовала Глазовская городская Дума на основании допустимого предельного роста стоимости пакета коммунальных услуг, доведенного до регионов Минэкономразвития»,— прокомментировал господин Коновалов.

Сергей Коновалов подчеркнул, что с учетом планового роста, тарифы в Глазове останутся ниже средних по Удмуртии. Окончательный размер тарифов будет установлен в декабре 2023 года министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.