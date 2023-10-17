Суд просят продлить срок банкротства «Мотовилихи»

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» направил в суд очередное ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении предприятия. О сроке продления в картотеке Арбитражного суда Пермского края пока не упоминается. По данным собеседников, оно необходимо для завершения процедуры реализации имущества должника, в том числе непрофильного, а также взыскания дебиторской задолженности.

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Напомним, в сентябре имущественный комплекс «Мотовилихи» приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Ранее эта компания входила в структуру КамАЗа (ГК «Ростех»), но затем выведена в отдельное юрлицо. В «Ростехе» говорят, что больше не владеют «Ремдизелем».