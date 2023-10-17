Главные новости к утру 17 октября
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю. В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Остальные воздержались. Страны Запада объяснили отказ голосовать за проект отсутствием осуждения «Хамаса». Постпред Палестины на заседании обвинил Совет в замалчивании преступлений Израиля. Постпред Израиля в свою очередь назвал ответную военную операцию «миссией спасения» его страны и сектора Газа от «Хамаса». По его словам, война закончится, когда боевики сложат оружие и отдадут заложников.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна не остановится, пока не уничтожит «военный и управленческий потенциал "Хамаса"». Детали вчерашнего разговора опубликовала канцелярия израильского премьера. О попытках урегулирования
Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Комментируя возможность вступления Тегерана в конфликт, он сказал, что «можно представить любую вероятность». О рисках расширения конфликта
Президент США Джо Байден посетит Израиль 18 октября. По данным The New York Times, Израиль запросил у Вашингтона поддержку на $10 млрд. Господин Байден после визита в Израиль отправится в Иорданию.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Отечественные разработчики ведут переговоры о портировании своих операционных систем на телефоны из «дружественных» стран, в том числе Китая, Индии и Вьетнама, выяснил «Ъ». Компании рассматривают возможность заказа тестовых партий смартфонов для продажи в потребительском и коммерческом секторе РФ под оригинальными брендами. Подробнее
В Брюсселе произошел теракт. Были застрелены два шведских футбольных болельщика. Нападавший назвал себя членом «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ). Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального четвертого уровня.
Средневзвешенная стоимость зимних шин за год выросла на 8–14%. При этом средние цены на наиболее популярные типоразмеры, наоборот, немного снизились за год, а основной рост наблюдается по дефицитным большим типоразмерам. О росте цен
Построенный Олегом Тиньковым комплекс с приватной виллой «Волга дача» в Астраханской области перешел под контроль структур семьи Александра Ткачева, узнал «Ъ». Стоимость сделки могла достигнуть 1 млрд руб., но бизнесмен вряд ли сможет на ней заработать. О сделке
О предстоящих 17 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».