Постпред Израиля при ООН: война закончится, когда «Хамас» сложит оружие

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что война с «Хамасом» закончится, когда боевики палестинского движения сложат оружие и освободят заложников. Он назвал ответную военную операцию Израиля «миссией спасения» и раскритиковал проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный Россией.

«Миссия Израиля в спасении: наших заложников, нашего будущего, народа Газы от этих жестоких тиранов. Это миссия спасения. Миссия эта может завершиться очень быстро. Если "Хамас" сложит оружие, освободит заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела. Почему вы не призываете "Хамас" сделать это, почему это не стало частью резолюции?»,— сказал господин Эрдан на заседании Совбеза ООН по резолюции о ситуации в секторе Газа и Израиле. Трансляция велась на сайте ООН.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. ООН констатирует «непрерывные израильские бомбардировки» из-за которых каждые сутки гибнут сотни человек в секторе Газа. Общее число погибших в анклаве почти превышает 2,7 тыс., пострадавших — превысило 10 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. и 4,1 тыс. соответственно.

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Леонид Уварчев