Главные анонсы 17 октября

Президент России Владимир Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Запланированы встречи с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, на 18 октября назначены переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава МИД России Сергей Лавров продолжит визит в Пекин.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит дело компании Zoom. Сервису видеосвязи грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, составленный за осуществление деятельности без представительства на территории РФ.

Измайловский районный суд Москвы рассмотрит иск основателя общественной организации «Совет блогеров» Валерии Рытвиной о защите чести, достоинства, деловой репутации на сумму свыше 1 млн руб. к журналистке Екатерине Винокуровой.

В Непале продолжатся попытки обнаружить тело погибшей во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) российской альпинистки Надежды Оленевой.

Палата представителей США проголосует по кандидатуре нового спикера.

В Праге пройдет заседание Палаты депутатов (нижняя палата) парламента, на котором запланировано рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет с визитом в Израиль.

Во Франции начнется новая кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.