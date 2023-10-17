Главные анонсы 17 октября
Президент России Владимир Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Запланированы встречи с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, на 18 октября назначены переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава МИД России Сергей Лавров продолжит визит в Пекин.
Госдума соберется на пленарное заседание.
Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит дело компании Zoom. Сервису видеосвязи грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, составленный за осуществление деятельности без представительства на территории РФ.
Измайловский районный суд Москвы рассмотрит иск основателя общественной организации «Совет блогеров» Валерии Рытвиной о защите чести, достоинства, деловой репутации на сумму свыше 1 млн руб. к журналистке Екатерине Винокуровой.
В Непале продолжатся попытки обнаружить тело погибшей во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) российской альпинистки Надежды Оленевой.
Палата представителей США проголосует по кандидатуре нового спикера.
В Праге пройдет заседание Палаты депутатов (нижняя палата) парламента, на котором запланировано рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет с визитом в Израиль.
Во Франции начнется новая кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.