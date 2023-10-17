CNN: США отправят к Израилю 2 тыс. морпехов

Военное командование США решило отправить к берегам Израиля 2 тыс. военнослужащих сил быстрого реагирования корпуса морской пехоты, сообщили источники CNN. Целями называются попытка «сдерживания Ирана и предотвращения перерастания войны в Газе в региональный конфликт».

По данным CNN и The Wall Street Journal, глава Пентагона Ллойд Остин ранее приказал подготовить около 2 тыс. военных к возможной отправке в Израиль для таких задач, как медицинская и материально-техническая поддержка. Собеседники американских СМИ отмечали, что это не значит, что военные точно будут направлены в Израиль или что они будут принимать участие в боевых действиях.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что в участии американских войск в конфликте нет необходимости, потому что «Израиль имеет одну из лучших армий в мире». Вместе с тем США отправили в Восточное Средиземноморье две ударные авианосные группы для сдерживания «враждебных действий против Израиля».

Подробнее о попытках США не допустить расширения конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Леонид Уварчев