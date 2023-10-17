6,7 миллиарда евро составило положительное сальдо торгового баланса зоны евро в августе после €6,3 млрд в июле, сообщает Евростат. Год к году экспорт в августе снизился на 3,9%, до €221,6 млрд, падение же импорта ускорилось до 24,6% год к году (до €214,9 млрд). В ЕС в целом в августе сальдо торгового баланса также стало положительным — €1,4 млрд: при сокращении экспорта товаров на 4,1%, до €198,5 млрд, снижение импорта составило 27,8%, до €197,1 млрд. С начала же года в ЕС фиксировался внешнеторговый дефицит на уровне €9,8 млрд: импорт совокупно снизился на 13,6%, до €1,7 трлн из-за падения цен на энергоносители, экспорт вырос на 2%, до €1,69 трлн, в основном из-за роста цен на машины (на 12,4%) и еду (на 3,4%).