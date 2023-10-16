Сергей Жуков откроет танцевальный бар в стиле 90-х в Екатеринбурге

Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков совместно с основателем сети ночных клубов Nebar Павлом Чесноковым откроет в Екатеринбурге заведение в стиле 90-х «Руки Вверх! Бар». Как сообщили в пресс-службе бара, Сергей Жуков посетит вечеринку в честь официального открытия бара 2 декабря.

Техническое открытие заведения пройдет в конце октября, с ноября бар будет работать ежедневно. «Руки ВВерх! Бар» совместит в себе бар, ресторан, дискоклуб и караоке. В заведении будут устраивать тематические вечеринки, дискотеки 90-х, выступления звезд и события с участием Сергея Жукова.

«Интерьер бара выдержан в духе тех самых десятилетий конца 20 века: на стенах - ковры и плакаты со звёздами, на полках — магнитофонные кассеты, Тамагочи и игры «Тетрис». В «Руки ВВерх! Бар» можно вспомнить вкус Yupi, Zucco и жвачки Love is»,— сообщили в пресс-службе заведения.

«Руки ВВерх! Бар» откроется на месте ночного клуба «Синий жук», который работал с 2016 по 2022 год по адресу Радищева, 25. Новое заведение площадью более 1 тыс. кв. м разделено на четыре тематические зоны: караоке, лаунж, бар и танцпол с раздвижной стеной, который вмещает более 1 тыс. посетителей.

«Руки ВВерх! Бар» — это федеральная сеть танцевальных баров, крупнейшая на сегодняшний день в России и СНГ. Первое заведение появилось в 2012 году. Бар в Екатеринбурге станет 31 в сети заведений.

Ева Коршунова

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