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В администрации Сарапула назначен новый замглавы по строительству и ЖКХ

Александр Глухов с 16 октября заступил в должность заместителя главы администрации Сарапула по строительству и ЖКХ. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

Фото: Виктор Шестаков, vk.com

Фото: Виктор Шестаков, vk.com

«Все профессиональные навыки, необходимые руководителю в этой должности у Александра Юрьевича есть. Уверен, выбор сделан верный. Команда всегда рядом и готова поддержать»,— добавил господин Шестаков.

Ранее Александр Глухов возглавлял управление ЖКХ администрации Сарапула. В целом в этой сфере он работает с 2000 года.

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