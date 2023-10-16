Радий Хабиров назвал «замечательными» пять лет работы в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил команду за «пять замечательных лет» работы в республике. На совещании в региональном правительстве он отметил, что пятилетний срок для него «как человека — событие».

«Мы с вами вместе поработали пять лет — так сложилось. Эту тему закрыли: заслуги обнулились, косяки у вас удвоились. У меня их быть не может»,— пошутил господин Хабиров.

Радий Хабиров был назначен исполняющим обязанности главы Башкирии в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года он, победив в выборах, стал руководителем республики.

Наталья Балыкова

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