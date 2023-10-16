Компания из Новосибирска выкупила на торгах Механический завод в Алтайском крае

Завершились торги по продаже имущества ООО «Механический завод» в Бийске. Покупателем стало электротехническое предприятие из Новосибирска - «Астер Электро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В единый лот вошли здание площадью 12,1 тыс. кв. м, занимаемый заводом земельный участок в 3 га, оборудование и готовая продукция. Начальная цена комплекса составляла 108,2 млн руб., победитель аукциона приобрел комплекс за 73,3 млн руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Астер Электро» принадлежит Александру Бурову, который также является гендиректором компании. Такжке он является совладельцем новосибирского «АСТ-инжиниринг».

ООО «Механический завод» было создано в 2003 году на базе механического производства Бийского химического комбината. Завод был признан банкротом в январе 2022 года. «По итогам 2020 предприятие стало убыточным, в 2021 году предприятие не имело прибыли, среднемесячная выручка в 2021 году составляла всего 16% от среднемесячного показателя в 2020 году, таким образом, происходило резкое снижение выручки, что однозначно свидетельствует о неплатежеспособности должника»,– говорилось тогда в решении арбитражного суда Алтайского края. В решении также указывалось, что производственные основные средства завода сданы в аренду АО «МК «Дизель-Энерго» (Санкт-Петербург) с арендной платой около 3 млн руб. в месяц.

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Лолита Белова