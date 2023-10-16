В Балаковском районе Саратовской области нашли обломки беспилотника

В Балаковском районе Саратовской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Сергей Грачев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — написал господин Грачев в Telegram. Губернатор отметил, что все детали произошедшего сейчас выясняются.

Милена Костерева