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Коммерсантъ FM
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В Балаковском районе Саратовской области нашли обломки беспилотника

В Балаковском районе Саратовской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Сергей Грачев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — написал господин Грачев в Telegram. Губернатор отметил, что все детали произошедшего сейчас выясняются.

Милена Костерева

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