Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделения

Российские компании-владельцы СМИ обяжут до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности (ИБ). Соответствующие требования подготовили в Минцифры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В министерстве информацию никак не прокомментировали.

Требование будет касаться всех каналов первого и второго мультиплексов, а также «Российской газеты», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Они также должны будут перейти на российские средства защиты информации (СЗИ), а использование СЗИ из недружественных стран запретят. Это же требование с января 2025 года распространят на операторов сотой связи и спутникового ТВ.

Как уточняет издание, новые требования частично дублируют положения принятого в мае 2022 года указа № 250, который распространяется на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно документу, создание ИБ-подразделений и переход на отечественные СЗИ касались только субъектов КИИ. Новый указ распространит требования на ряд СМИ и всех операторов, в том числе в присоединенных к РФ регионах.

Лаура Кеффер