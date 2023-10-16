Россиянка, находившаяся в международном розыске, депортирована из Кореи

Разыскиваемая за мошенничество в крупном размере гражданка России Орлана Тувет депортирована из Кореи, где она была задержана в рамках международного розыска. Фигурантка дела была доставлена в аэропорт Красноярска, где ее задержали сотрудники МВД по Республике Тува, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как считает следствие, в 2017 году Орлана Тувет похитила 500 тыс. руб. у бюджетной организации, в которой работала бухгалтером. Получив уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась за границей.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова