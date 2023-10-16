Минфин предлагает нейтральным странам соглашение по налогам по формуле 10-10-10

Минфин РФ раскрыл, с каким предложением выходит к нейтральным странам по обновлению действующего или подписанию нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Стандартная формула предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов «Ведомостям».

«Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10-10-10. Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в специальных административных районах для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций»,— сказал господин Сазанов.

Минфин, как рассказал замминистра, стремится не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции для получения пониженных налоговых ставок, создавая там холдинговые компании. Условия соглашения должны способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы.

Переговоры о СИДН, как объяснил господин Сазанов, начинаются с обращения от бизнес-объединений о донастройке. Предложения должны включать «определенную аргументацию». В Минфине допускают некоторые льготы, но не готовы делать исключений для холдинговых компаний.

Минфин работает над пересмотром налоговых соглашений со странами, которые не присоединились к санкциям, с лета 2022 года. До конца переговоры удалось довести только с Оманом. Осенью прошлого года Минфин хотел пересмотреть соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ. По словам господина Сазанова, активные переговоры ведутся только с ОАЭ, но они не близки к завершению. Переговоры с Турцией приостановлены, так как Анкара не проявила интереса к переподписанию СИДН. Соглашения со странами, которые ввели санкции против РФ, приостановлены.

Подробнее о СИДН с недружественными странами — в материале «Ъ» «Во избежание соглашений».

Леонид Уварчев