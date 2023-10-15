Беспилотник ВВС США приблизился к границе России над Черным морем

В воскресенье, 15 октября, вооруженные силы РФ обнаружили над акваторией Черного моря разведывательный БпЛА RQ-4B “Global Howk“ ВВС США. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В воздух был поднят из состава дежурных по противовоздушной обороне сил истребитель Су-27. Разведывательный БпЛА при приближении самолета развернулся от госграницы РФ. В Минобороны добавили, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Тат Гаспарян

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