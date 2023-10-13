Сокуров: Минкульт запретил показ фильма «Сказка» на фестивале «Каро.Арт»

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что Минкульт запретил показ его фильма «Сказка» на международном кинофестивале «Каро.Арт», который пройдет 15 октября.

«Только что поступило сообщение из Москвы: Минкульт запретил показ фильма "Сказка" 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки»,— написал господин Сокуров в своем Telegram-канале.

Он предположил, что у «Сказки» могут отобрать прокатное удостоверение, а на его остальные фильмы наложат «негласный запрет». «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками»,— заключил режиссер.

Как говорил сам режиссер, «Сказка» — это вымышленная и фантастическая история о Второй мировой войне, а главные герои картины — Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини — встречаются в месте, похожем на чистилище или ад. Премьера «Сказки» прошла на кинофестивале в Локарно в 2022 году.

Петр Бузлаев