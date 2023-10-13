Кировский губернатор обратился в прокуратуру и ФАС из-за роста цен на бензин

Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру с просьбой разобраться с причинами роста цен на бензин на АЗС в регионе. По его словам, причиной повышения цен стали действия поставщиков топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Кировской области Александр Соколов

Фото: Социальные сети Александра Соколова Губернатор Кировской области Александр Соколов

Фото: Социальные сети Александра Соколова

«Направил официальные обращения в прокуратуру и ФАС по ценам на бензин в Кировской области. Стоимость литра самых популярных марок превышает средние значения по Приволжскому федеральному округу. Обратился в прокуратуру и антимонопольную службу — детально проверить деятельность продавцов топлива»,— написал господин Соколов в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание надзорных ведомств на недопустимость ситуации, при которой в регионе нет никакой реальной конкуренции между поставщиками топлива. По мнению Александра Соколова, именно это и приводит к неконтролируемому росту цен на бензин и дизель. Глава области подчеркнул, что стоимость дизельного топлива на АЗС в Кирове и других населенных пунктах начала расти во время осенних полевых работ и подготовки озимых.

Согласно данным Кировстата на 11 октября текущего года, стоимость топлива на автозаправках Кирова составляла: бензин АИ-92 — 51,22 руб./л, АИ-95 — 55,99 руб./л, АИ-98+ — 67,62 руб./л, дизельное топливо — 65,53 руб./л.

Александр Кислов