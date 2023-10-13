В Александровском саду Нижнего Новгорода установлен памятник Николаю I

Памятник российскому императору Николаю I установлен в Александровском саду Нижнего Новгорода. По данным нижегородской епархии, которая принимала участие в создании памятника, этот сад был разбит по указу императора в память его супруги Александры Федоровны.

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Постамент памятника украшен схематическим изображением генерального плана Нижнего Новгорода. После своих визитов город в 1834 и 1836 годах Николай I дал в общей сложности более 80 конкретных указаний о переустройстве и благоустройстве Нижнего Новгорода.

Официальной церемонии открытия памятника еще не было.

Андрей Репин