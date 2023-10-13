Жителя Самары осудили по материалам УФСБ Прикамья за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд признал жителя Самарской области виновным в публичном оправдании терроризма и назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю, противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками управления. Как установили чекисты, житель Самарской области в соцсетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности Шамиля Басаева. На основании полученных материалов следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Центральный окружной военный суд (г. Самара) назначил виновному штраф в размере 300 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.