Глава муниципалитета в Оренбуржье лишился полномочий из-за конфликта интересов

Удовлетворены требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы сельсовета в Оренбургской области. Решение принял суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган обнаружил, что глава администрации Верхнеигнашкинсого сельсовета в Грачевском районе создал конфликт интересов и не пытался его урегулировать. С 1 декабря 2019 по 29 ноября 2022 года он предоставил родственнику в безвозмездное бессрочное пользование часть здания местной администрации. При этом торги не проводились.

Сначала надзорное ведомство обратилось в местный совет депутатов и потребовало прекратить полномочия главы сельсовета. Однако этого не произошло, и прокуратура обратилась в суд.

Георгий Портнов