Дружба по расчету

Банки активно привлекают новых клиентов через существующих, такое как бы «сарафанное радио», но с вознаграждением. Некоторые кредитные организации проводят акции постоянно, можно сказать, годами, изредка меняя условия. Лидеры тут однозначно Альфа-банк и «Тинькофф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Сейчас первый предлагает 1500 руб. клиенту, который привел друга (не должен быть клиентом банка), и 500 руб. другу в рамках дебетовой карты, в случае кредитки вознаграждение щедрее — 2,5 тыс. руб. рекомендателю. Тинькофф-банк только сегодня сообщил, что утраивает бонус за друга по одной из кредиток с 770 руб. до 2250 за «Тиньков драйв», за дебетовую карту — 1 тыс. руб. Активен в привлечении через друзей и Газпромбанк. На маркетплейсах, если задаться целью, можно найти еще предложения ряда банков.

Исходно клиенты действительно честно рекомендовали карты друзьям, знакомым и родственникам, чтобы получать бонусы. Блогеры распространяли рекламу среди подписчиков, это не запрещено. Главное, чтобы «друг» не только получил карту, но и провел по ней платеж в течение определенного срока на 300–500 руб. из ряда бытовых категорий, не переводы. После этого рекомендатель получал средства от банка.

Сейчас желающих реально обзаводиться новыми картами, видимо, поубавилось, а желающих заработать — наоборот. В результате среди них начали появляться настоящие профессионалы. На «Авито» и в Telegram-каналах множатся объявления, в которых автор готов поделиться бонусом после его получения по факту выполнения условий акции — подробно расписано, где, сколько и в какой период надо потратить.

В объявлениях предлагается оформить до семи карт разных банков, провести по платежу и получить скромное вознаграждение — 500–1000 руб. Дальше по желанию, но авторы прямо пишут, что карты можно закрыть или просто отложить в долгий ящик, в общем, заработать и забыть о банке.

В результате банки по факту получают «мертвые души», или спящие карты, на выдачу которых тратят маркетинговый бюджет и ресурсы работников.

Из «Тинькофф», Газпромбанка и Альфа-банка на запрос “Ъ” ответили лишь в последнем, заверив, что их такой заработок «по дружбе» не сильно беспокоит. «Наши умные модели умеют замечать недобросовестное поведение... мы их уже отсекаем на входе. Кроме того, обязательным условием программы является трансакция от рекомендованного друга — так мы видим, что клиенты вовлечены»,— заверили в банке. Впрочем, «умные модели» тоже стоят денег. Так что, похоже, в данном случае клиенты банки пока все-таки переигрывают.