Отставка пуще неволи

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий глав регионов правом увольнять мэров, если спустя месяц после объявления им губернатором выговора не были устранены его причины. Несмотря на то что среди авторов инициативы были депутаты всех думских фракций, ее обсуждение вызвало бурную дискуссию и критику. В ответ сторонники поправок заявили, что лучше уж увольнять мэров, чем сажать их в тюрьму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в Думу 7 июня группой сенаторов и депутатов всех фракций. В пояснительной записке к документу говорится, что он «направлен на комплексное внесение изменений юридико-технического характера в ряд законодательных актов». В частности, предлагается уточнить наименования высших должностных лиц и органов госвласти субъектов РФ, приведя их в соответствие с действующим законодательством. Однако в статье, касающейся изменения федерального закона о местном самоуправлении (МСУ), содержится и ряд более существенных новаций, среди которых право губернатора «объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей», а также снять мэра с должности, в случае если в течение месяца со дня объявления выговора он не устранил причины, послужившие основанием для такого взыскания.

Напомним, в конце 2021 года был принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», подготовленный в развитие норм обновленной Конституции. Он, в частности, упростил процедуру увольнения глав регионов президентом по утрате доверия (если в старом законе приводился список причин, по которым президент мог перестать доверять губернатору, то в новой редакции его уже не было) и дал главе государства новое право — объявить руководителю субъекта выговор за «ненадлежащее исполнение обязанностей» и уволить через месяц, если недостатки не устранены. Аналогичные полномочия по отношению к мэрам получили и сами губернаторы. Эти нормы были продублированы в новой редакции закона о МСУ, внесенной в Думу в декабре 2021 года, но после принятия проекта в первом чтении 23 февраля 2022 года он остался без движения.

Таким образом, обсуждавшиеся 12 октября нововведения были депутатам хорошо знакомы, что, однако, не помешало им подвергнуть авторов проекта «допросу с пристрастием».

Так, Анжелика Глазкова (КПРФ) поинтересовалась, не будет ли норма об увольнении губернатором мэра, избранного на прямых выборах, нарушать конституционные права избравших его граждан. В ответ соавтор поправок Геннадий Панин (ЕР) решил объяснить подобное подобным, напомнив об аналогичном праве президента снимать избранных губернаторов.

Андрей Альшевских (ЕР) предложил увольнять мэров, «которые не исполняли полномочия, профинансированные в полном объеме»: «Это было бы справедливо: он эти деньги получил и ничего не сделал, за это с него можно спрашивать». Соавтор проекта и по совместительству глава профильного комитета по МСУ Алексей Диденко (ЛДПР) назвал эту мысль «разумной», но напомнил, что по действующим законам передача полномочий без подкрепления финансовыми средствами невозможна.

Нина Останина (КПРФ) отметила, что законопроект «защищает интересы губернаторов», но усомнилась, что он «учитывает интересы населения». Господин Панин с этим не согласился: «До введения этой нормы населению практически невозможно отстранить главу, который должным образом не исполняет свои полномочия. Эта норма как раз даст возможность нерадивых глав отстранять и не дожидаться срока окончания их полномочий, пока они будут работать спустя рукава».

Николай Осадчий (КПРФ) выразил опасение, что под предупреждение и выговор можно подогнать «и политические мотивы, и мотивы личной неприязни». А его коллега по фракции Ольга Алимова предположила, что принятие закона «может привести к неустойчивости кадровой политики МСУ, в том числе к демотивации кадров». «Останутся не нерадивые, а угодные губернатору»,— пояснила она смысл своего предсказания.

Андрей Кузнецов (СРЗП), выступая от фракции, вспомнил, что во время принятия закона о публичной власти «эту новую концепцию не то что недообсудили, ее вообще не обсуждали». «У нас сворачивается система МСУ. И вроде бы никто о ней не сожалеет: ни народ, ни власть, ни депутаты. Но что мы хотим создать взамен?» — задался депутат философским вопросом. Он согласился с госпожой Алимовой в том, что «все закончится подбором лояльных губернаторам глав муниципалитетов». А губернатор, по мнению депутата, будет оценивать мэра по тому, сколько процентов получит на выборах в его городе. Поэтому господин Кузнецов считает, что было бы правильней отстранять глав муниципалитетов через суд.

«Суть управления территорией не в противостоянии, а в консолидации и поиске эффективных управленческих решений,— возразил критикам еще один соавтор проекта Сергей Морозов (ЕР), сославшись на свой опыт работы ульяновским губернатором.— У меня были главы муниципалитетов из разных партий, и никто их по политическим мотивам не гнобил. Все занимались развитием». Так что закон «ждут и губернаторы, и огромное количество глав муниципальных образований», заверил он.

«На самом деле у нас конституционно-правовая конструкция такая, что мэр — это самая защищенная политическая единица, его практически невозможно отправить в отставку,— зашел с другой стороны Алексей Диденко.— Там, где возникали политические разногласия, в том числе на базе неэффективного использования бюджетных средств, возникали уголовные дела. Мы, размышляя о том, является ли эта норма уместной, между собой решили, что лучше уж пусть мэра отстраняют по решению губернатора, чем он пойдет в тюрьму».

Но даже такой высокогуманный аргумент убедил не всех: за принятие поправок в первом чтении проголосовали 284 депутата, 65 были против и пятеро воздержались.

Ксения Веретенникова