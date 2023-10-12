В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка содержимого капсулы времени

В Музее истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26) 12 октября открылась выставка содержимого капсулы времени, заложенной в 1973 году, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Экспозиция проработает до исторического дня рождения Екатеринбурга — 18 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский у стенда с информацией об экспонатах для новой капсулы времени Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 7 Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский у стенда с информацией об экспонатах для новой капсулы времени Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке «Вскрытие показало» представлены старые планы развития Свердловска, книги, архивные выпуски газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года. В архивно-документальной части выставки показаны материалы из личного архива идейного вдохновителя обращения к потомкам архитектора Петра Деменцева, в том числе альтернативный список содержимого капсулы, предложенный им.

Частью экспозиции стали записи обращений почетных граждан Свердловска к потомкам. Председатель городского совета Анна Бычкова рассказала о работе городского совета, о введении всеобщего начального обучения, о постановке пьесы Всеволода Вишневского «Первая конная», о маршруте первого городского трамвая. Вальцовщик Верх-Исетского завода Максим Финогенов сообщил о том, как изменился труд металлургов завода с вводом в эксплуатацию цеха холодного проката трансформаторного листа. Председатель исполнительного комитета Свердловского городского совета Алексей Пушкарев рассказал историю становления города до 70-х годов ХХ века.

Власти Екатеринбурга решили заложить две капсулы времени с посланиями потомкам в исторический день рождения города, сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Напомним, ранее вместо капсулы 1973 года планировалось заложить новый контейнер из карбоновой ткани, разработанный компанией «Прайм карбон».

«Одна из них будет символом связи поколений, традиций. В нее будут заложены свидетельства горожан и документы о Екатеринбурге наших дней, и разместим мы это все в той же капсуле, которая была впервые заложена в 1973 году. Изготовленный же не так давно по суперсовременным технологиям карбоновый композитный контейнер теперь станет Капсулой, символизирующей умение екатеринбуржцев мечтать, строить смелые планы. Там мы разместим послания от молодежи»,— отметил господин Орлов. Мэр уточнил, что новую капсулу времени предложат открыть через 25 лет, в 2048 году.

Старую капсулу времени, которая хранилась в Историческом сквере с 1973 года, восстановили сотрудники АО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения). Они провели пескоструйные работы для очистки наружной поверхности и элементов крепления от остатков пыли, следов земли и ржавчины, установили новую прокладку для сохранения герметичности сосуда.

Капсулу времени заберут с выставки раньше других экспонатов, в начале ноября, чтобы подготовить к закладке. Сотрудники Уралхиммаша заменят газовые штуцеры и заполнят их азотом для создания внутри емкости особой инертной среды для предотвращения окислительных процессов.

Напомним, капсулу времени достали 18 августа во время празднования 300-летия Екатеринбурга и вскрыли 30 августа. Для процедуры вскрытия была сформирована комиссия, в которую вошли мэр Алексей Орлов, начальник управления культуры Илья Марков (на церемонии вскрытия будет присутствовать его заместитель), директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие.

Капсулы планируют заложить в исторический День рождения города — 18 ноября.

Ева Коршунова

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