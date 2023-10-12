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В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка содержимого капсулы времени

В Музее истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26) 12 октября открылась выставка содержимого капсулы времени, заложенной в 1973 году, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Экспозиция проработает до исторического дня рождения Екатеринбурга — 18 ноября.

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Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Николай Яблонский у стенда с информацией об экспонатах для новой капсулы времени

Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский у стенда с информацией об экспонатах для новой капсулы времени

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация выставки предметов, извлеченных из капсулы времени в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский у стенда с информацией об экспонатах для новой капсулы времени

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке «Вскрытие показало» представлены старые планы развития Свердловска, книги, архивные выпуски газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года. В архивно-документальной части выставки показаны материалы из личного архива идейного вдохновителя обращения к потомкам архитектора Петра Деменцева, в том числе альтернативный список содержимого капсулы, предложенный им.

Частью экспозиции стали записи обращений почетных граждан Свердловска к потомкам. Председатель городского совета Анна Бычкова рассказала о работе городского совета, о введении всеобщего начального обучения, о постановке пьесы Всеволода Вишневского «Первая конная», о маршруте первого городского трамвая. Вальцовщик Верх-Исетского завода Максим Финогенов сообщил о том, как изменился труд металлургов завода с вводом в эксплуатацию цеха холодного проката трансформаторного листа. Председатель исполнительного комитета Свердловского городского совета Алексей Пушкарев рассказал историю становления города до 70-х годов ХХ века.

Власти Екатеринбурга решили заложить две капсулы времени с посланиями потомкам в исторический день рождения города, сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Напомним, ранее вместо капсулы 1973 года планировалось заложить новый контейнер из карбоновой ткани, разработанный компанией «Прайм карбон».

«Одна из них будет символом связи поколений, традиций. В нее будут заложены свидетельства горожан и документы о Екатеринбурге наших дней, и разместим мы это все в той же капсуле, которая была впервые заложена в 1973 году. Изготовленный же не так давно по суперсовременным технологиям карбоновый композитный контейнер теперь станет Капсулой, символизирующей умение екатеринбуржцев мечтать, строить смелые планы. Там мы разместим послания от молодежи»,— отметил господин Орлов. Мэр уточнил, что новую капсулу времени предложат открыть через 25 лет, в 2048 году.

Старую капсулу времени, которая хранилась в Историческом сквере с 1973 года, восстановили сотрудники АО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения). Они провели пескоструйные работы для очистки наружной поверхности и элементов крепления от остатков пыли, следов земли и ржавчины, установили новую прокладку для сохранения герметичности сосуда.

Капсулу времени заберут с выставки раньше других экспонатов, в начале ноября, чтобы подготовить к закладке. Сотрудники Уралхиммаша заменят газовые штуцеры и заполнят их азотом для создания внутри емкости особой инертной среды для предотвращения окислительных процессов.

Напомним, капсулу времени достали 18 августа во время празднования 300-летия Екатеринбурга и вскрыли 30 августа. Для процедуры вскрытия была сформирована комиссия, в которую вошли мэр Алексей Орлов, начальник управления культуры Илья Марков (на церемонии вскрытия будет присутствовать его заместитель), директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие.

Капсулы планируют заложить в исторический День рождения города — 18 ноября.

Ева Коршунова

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Фотогалерея

Что извлекли из «капсулы времени», заложенной в 1973 году

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&quot;Капсулу времени&quot;, заложенную в год 250-летия города, наконец вскрыли

"Капсулу времени", заложенную в год 250-летия города, наконец вскрыли

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прошла в торжественной обстановке в Музее истории Екатеринбурга. В числе вкрывающих капсулу времени был директор музея Игорь Пушкарев (на фото слева)

Церемония прошла в торжественной обстановке в Музее истории Екатеринбурга. В числе вкрывающих капсулу времени был директор музея Игорь Пушкарев (на фото слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Один из металлических болтов, с помощью которых капсула была закрыта в 1973 году

Один из металлических болтов, с помощью которых капсула была закрыта в 1973 году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

После снятия крышки присутствующие ощутили запах полиэтилена, в который были упакованы послания потомкам

После снятия крышки присутствующие ощутили запах полиэтилена, в который были упакованы послания потомкам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Номер газеты &quot;Вечерний Свердловск&quot;

Номер газеты "Вечерний Свердловск"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятная табличка &quot;250 лет Свердловску&quot;

Памятная табличка "250 лет Свердловску"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

И письмо к жителям города в ХХI век

И письмо к жителям города в ХХI век

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На данный момент сотрудники музея насчитали 24 предмета. Содержимое несколько отличается от того, что было заявлено в документах Свердловска

На данный момент сотрудники музея насчитали 24 предмета. Содержимое несколько отличается от того, что было заявлено в документах Свердловска

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Господин Орлов отметил, что капсулу такого качество можно использовать повторно

Господин Орлов отметил, что капсулу такого качество можно использовать повторно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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"Капсулу времени", заложенную в год 250-летия города, наконец вскрыли

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония прошла в торжественной обстановке в Музее истории Екатеринбурга. В числе вкрывающих капсулу времени был директор музея Игорь Пушкарев (на фото слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Один из металлических болтов, с помощью которых капсула была закрыта в 1973 году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

После снятия крышки присутствующие ощутили запах полиэтилена, в который были упакованы послания потомкам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Номер газеты "Вечерний Свердловск"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятная табличка "250 лет Свердловску"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

И письмо к жителям города в ХХI век

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На данный момент сотрудники музея насчитали 24 предмета. Содержимое несколько отличается от того, что было заявлено в документах Свердловска

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Господин Орлов отметил, что капсулу такого качество можно использовать повторно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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