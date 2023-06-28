В Екатеринбурге подготовили «капсулу времени», которую заложат на 300-летие города

Компании «Прайм карбон» разработала «капсулу времени» из карбоновой ткани, которую планируют заложить 18 ноября — в исторический день рождения Екатеринбурга, которому исполнится 300 лет. Она заменит «капсулу времени», которую заложили в Историческом сквере в 1973 году — в честь 250-летия Свердловска. Внутри нее находятся обращение к потомкам, кинофильмы, песни, предметы старины.

Вес новой «капсулы времени» 15-20 кг, высота — 1,4 метра, диаметр — 60 см. «Углеродное волокно благодаря своим естественным свойствам: стойкое к коррозии, стойкое к агрессивному химическому воздействию, которое может быть оказано на него в почве за 50 лет. Оно точно может обеспечить и гарантировать надежное сохранение внутреннего содержимого»,— рассказал на презентации «капсулы времени» исполнительный директор ООО «Прайм карбон» Сергей Дегай.

Сейчас екатеринбуржцы на специальном сайте могут предложить послание для будущих поколений, которое будет лежать в новой «капсуле времени». Сбор предложений продлится до октября.

Старую «капсулу времени» после извлечения передадут в музей истории Екатеринбурга.

Алена Бормотова

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