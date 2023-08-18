В Екатеринбурге достали капсулу времени, которая пролежала в земле 50 лет

В Екатеринбурге в Историческом сквере извлекли капсулу времени, которая пролежала в земле 50 лет. Капсулу заложили на 250-ю годовщину основания города и достали к 300-летию Екатеринбурга. Несколько десятилетний назад свои послания в будущее в нее положили жителей советского Свердловска, рассказали в Музее истории Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Николай Яблонский Коммерсантъ

Посмотреть на извлечение капсулы пришло много екатеринбуржцев. Но пока ее не раскрыли, а только достали из земли. Как рассказал глава города Алексей Орлов, содержавшиеся в ней материалы будут храниться в Музее истории Екатеринбурга, их тщательно изучат специалисты. Также мэр анонсировал закладку новой капсулы.

«Екатеринбург мечтает и строит планы. О них мы постараемся рассказать в новом письме в будущее – к составлению которого приглашаем всех горожан. Закладка новой Капсулы времени состоится в исторический День города – 18 ноября. Мы просим потомков вскрыть ее в 2073 году. Не такое уж далекое будущее»,— заявил господин Орлов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте