Классический сюжет догнал счет

Бывшую замглавы комитета соцзащиты Ленобласти Наталью Пшигоцкую и экс-директора Лодейнопольского дома-интерната Светлану Мудрову обязали через суд вернуть более 1,5 млн рублей, которые были взяты в 2017 году из государственного кармана и потрачены на билеты в Мариинский театр. Ранее обе фигурантки были признаны виновными в растрате. По данным следствия, они распорядились приобрести почти 600 контрамарок на спектакль «Дон Кихот» из казенных средств, которые предназначались для подопечных приюта. В итоге постояльцы на представление не попали, а все кресла заняли люди, которым такие льготы были не положены. Сама экс-чиновница считает, что никакого злого умысла не было: мероприятие посетили соцработники, а виной всему — банальная бухгалтерская ошибка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лодейнопольский городской суд удовлетворил требования по гражданскому иску городского прокурора об обязании возместить ущерб государству, который был причинен в результате мошенничества в 2017 году. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, которая была потрачена в рамках госконтракта на 590 билетов в Мариинский театр на спектакль «Дон Кихот». По этому делу весной 2020 года на скамье подсудимых оказались уже бывшие заместитель председателя комитета по соцзащите Ленобласти Наталья Пшигоцкая и директор местного дома-интерната для инвалидов и престарелых Светлана Мудрова. В мае прошлого года должностных лиц признали виновными в организации и руководстве особо крупной растратой с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обе получили по четыре года условно и штраф в 500 тыс. рублей без ограничения свободы.

Следствию удалось доказать, что Наталья Пшигоцкая поручила Светлане Мудровой совершить растрату вверенного имущества. Формулировка в материалах дела гласит, что подсудимые вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства в корыстных интересах. Сами же фигурантки свои действия объяснили тем, что хотели порадовать социальных работников в день их профессионального праздника, организовав поход в Мариинку, где также состоялась традиционная в таких случаях торжественная часть с вручением грамот и благодарностей. По словам Натальи Пшигоцкой, билеты были приобретены на сэкономленные средства из бюджета. Однако, как выяснилось, предназначались они исключительно на осуществление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в стационарном социальном обслуживании. Бывшая чиновница пояснила в суде, что деньги были взяты из этой графы по бухгалтерской ошибке.

Представитель прокурора, в свою очередь, указал, что в действительности закупка билетов по госконтракту предназначалась изначально для работников, специалистов и представителей социальной сферы, а вовсе не для подопечных учреждения, что, по мнению стороны обвинения, означает нецелевое использование средств. В материалах дела сказано, что никто из проживающих в интернате приглашение на спектакль не получил. Сама Пшигоцкая настаивает, что мероприятие было приурочено ко Дню соцработника, а для сотрудников этой сферы, учитывая их загруженность, выбраться раз в год в театр — это само по себе уже большое событие.

Однако на последнем заседании суд согласился с доводами, указанными в исковом заявлении Лодейнопольского городского прокурора, и возложил на фигуранток обязанность возместить ущерб государству в размере более 1,5 млн рублей.

Экс-директора лодейнопольского дома-интерната Светлану Мудрову в 2020 году судили по другому уголовному делу, также связанному с махинациями с бюджетными отчислениями. По версии следствия, в 2018 году она перевела со счета приюта 660 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю по девяти договорам госзакупок. Деньги должны были пойти на экскурсии, мастер-классы и проведение культурно-массовых мероприятий для подопечных интерната. На деле же они ушли на новогодний корпоратив для руководителей областных госучреждений социального обслуживания в туристической деревне Мандроги (Подпорожский район Ленобласти). Мудрова свою вину признала и возместила ущерб. Суд учел «активное способствование обвиняемой расследованию преступления» и не стал лишать ее права занимать определенные должности.

Андрей Кучеров