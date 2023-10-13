Концессионеру дали зеленый свет

Апелляционная инстанция признала законным заключение концессионного соглашения по передаче электросетей Стерлитамака ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии». Иск о признании соглашения недействительным подавала прокуратура Башкирии. Ранее суд первой инстанции встал на сторону надзорного ведомства, но судебная коллегия пришла к противоположному выводу, отметив, что срок оспаривания соглашения истек, а концессия исполняется без замечаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электросети Стерлитамака остаются в аренде у ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Электросети Стерлитамака остаются в аренде у ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал прокуратуре Башкирии в иске о признании недействительным соглашения по передаче электрических сетей Стерлитамака в концессию ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Также надзорное ведомство просило признать ничтожной сделку по изъятию имущества из хозяйственного ведения МУП «Электрические сети» и передачи его в городскую казну, подписанную бывшим главой администрации Стерлитамака Владимиром Куликовым, и обязать АСТ передать сети обратно администрации. Ответчиками по иску являются мэрия, АСТ и «Электрические сети».

Спорное концессионное соглашение было заключено без торгов в августе 2020 года. АСТ обязалась инвестировать в реконструкцию электросетей Стерлитамака 2,9 млрд руб. Взамен компания получила право владения и пользования объектами стоимостью 2,1 млрд руб. на 50 лет, до июля 2070 года.

ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Николаю Новохатскому и АО «Николь-Инвест», которым владеет Нина Каграманова. Компания была зарегистрирована в 2013 году в Москве, а в 2021 году оформила юридический адрес в Салавате. По итогам 2022 года выручка ООО составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 280,9 млн руб.

О готовности к участию в конкурсе на право заключения концессии заявляло ООО «Башкирэнерго», заявка которого была отклонена администрацией Стерлитамака как не соответствующая требованиям — копия доверенности была подписана не генеральным директором компании Дмитрием Шароватовым, а его заместителем Рамилем Ишмаевым и была заверена «ненадлежащим образом». Республиканское УФАС, куда «Башкирэнерго» обратилось с жалобой, установило, что мэрия нарушила закон о защите конкуренции. Муниципалитету было предписано отменить протокол, расторгнуть договор с АСТ и провести конкурс. Администрация оспорила это решение в суде. В 2021 году апелляционная инстанция отказала муниципалитету.

Прокуратура подала свой иск в конце прошлого года, в котором согласилась с выводами УФАС. Также надзорное ведомство указало, что передача имущества без торгов не соответствует целям концессионного закона о привлечении инвестиций на наиболее выгодных условиях, нарушает публичные интересы.

В марте текущего года суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав АСТ в течение месяца вернуть администрации электрические сети. Первая инстанция посчитала, что оспариваемые сделки посягают на публичные интересы. В суде было установлено, что концессионер не подтвердил наличие необходимых средств для реконструкции электросетевого комплекса, а намеревался взять кредит до 3 млрд руб. в Московском кредитном банке, который не гарантировал положительное решение такого вопроса. В АСТ на конец 2019 года в среднем работали всего 11 сотрудников, тогда как после заключения концессии — уже 131, через год — 546. В МУП число сотрудников к 2022 году сократилось с 500 до двух. Таким образом, сотрудники «Электрических сетей» перешли на работу в АСТ.

Ответчики с решением суда не согласились и подали апелляционные жалобы. АСТ указало, что надзорное ведомство пропустило годичный срок оспаривания сделки. Первая инстанция сделала неверный вывод о несоответствии компании требованиям, предъявляемым к инициатору концессионного соглашения, отметили в компании. Администрация заявила, что не нарушала запрета на заключение концессии без конкурса, так как добросовестно полагала, что правомерно отклонила заявку «Башкирэнерго».

Судебная коллегия пришла к выводу, что заключение ответчиками концессионного соглашения в условиях отклонения заявки «Башкирэнерго» не привело к ничтожности сделки. Спорное соглашение являлось оспоримой сделкой (со сроком обжалования один год) и могло быть признано недействительным только по иску заинтересованного в этом лица — «Башкирэнерго», говорится в постановлении, а компания его не подавала. Прокуратура же не является стороной спорного концессионного соглашения. Апелляция также не установила нарушения публичных интересов. На протяжении трех лет концессия исполняется сторонами без замечаний и возражений, проводится реконструкция и обновление электросетевого комплекса Стерлитамака за счет средств АСТ, отметила судебная коллегия. С 2021 года для АСТ установлен тариф на услуги по передаче электроэнергии, незначительно отличающийся от ранее установленных тарифов для «Электрических сетей».

В пресс-службе прокуратуры Башкирии вчера оперативно не прокомментировали, будут ли подавать кассационную жалобу.

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, перспективы обжалования в кассации незначительны. «Суд первой инстанции допустил нарушения как процессуального, так и материального права. При этом ООО «АСТ» представило в материалы дела доказательства исполнения концессионного соглашения и пояснения относительно соответствия соглашения целям, определенным в законе о концессионных соглашениях»,— отметил эксперт.

Юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский считает постановление апелляции «если не прецедентным, то, как минимум, показательным»: «За последние два года Генпрокуратура и прокуратуры субъектов Федерации активизировали подачу исковых заявлений в целях возврата значимых производственных и иных инфраструктурных активов в государственную и муниципальную собственность. Никаких пояснений прокуроры не давали. В сентябре на Восточном экономическом форуме президенту России Владимиру Путину был задан прямой вопрос: не началась ли в России деприватизация? На что глава государства ответил четко и безапелляционно: «Деприватизации не будет, но все должны соблюдать законы РФ». С учетом этих обстоятельств нет ничего удивительного в том, что апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда».

Влада Шипилова