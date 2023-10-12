Совладелец «Мотовилихи» снят с розыска после возвращения в Россию

Учредитель и директор ООО «Метатрон» Юрий Медведюк, которому принадлежит 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», исчез из базы розыска МВД, выяснил «Ъ-Прикамье». В федеральный розыске господин Медведюк оказался летом, после того как ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). На момент возбуждения дела бизнесмен находился за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Юрий Медведюк пояснил «Ъ-Прикамье», что в конце сентября вернулся в РФ из Стамбула и встретился со следователем по своему делу. По словам бизнесмена, он дал соответствующие пояснения, который были приняты во внимание, после чего его сняли с розыска. Господин Медведюк добавил, что никакой меры пресечения в отношении него не избиралось, но следователь взял письменное обязательство о явке. Процессуальный статус Юрия Медведюка по делу остался прежним – подозреваемым, расследование, по его словам, продолжается. Также предприниматель рассказал, что после возвращения на родину он успел сдать сессию в магистратуре дипломатической академии, где изучает международное право.

Напомним, по версии следствия, являясь членом совета директоров машхолдинга, господин Медведюк с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия. Это оказало влияние на то, что банкротство ПАО «Мотовилихинские заводы» не было завершено согласно плану.

Отметим, что в конце сентября конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» подвел итоги торгов по реализации имущественного комплекса предприятия. Победителем объявлен единственный участник, АО «Ремдизель» из Татарстана. Компания предложила за лот 1,3 млрд руб. при начальной цене более 7,6 млрд руб.