Китайские регуляторы ужесточают борьбу с оттоком капитала из страны

Cегодня, 12 октября, стало известно, что китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) выпустило предписание, запрещающее местным брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям открывать новые счета для клиентов из материкового Китая, по которым те могут вести офшорную торговлю ценными бумагами и другими активами. Также предписано прекратить всю соответствующую маркетинговую и рекламную деятельность для инвесторов из материкового Китая и закрыть другие каналы ведения офшорной торговли, включая сайты и мобильные приложения. Сообщается, что предписание было выпущено 28 сентября.

Аналитики полагают, что таким образом власти Китая ужесточают борьбу с выводом капитала из страны на фоне замедления экономического восстановления и снижения курса юаня, вынуждающего инвесторов искать более выгодные рынки для торговли. По данным Bloomberg, только в августе отток капитала из страны составил $49 млрд, что стало рекордным показателем с декабря 2015 года.

«Это предписание ясно показывает намерения регуляторов относительно масштабов запретов на трансграничные брокерские операции,— отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Шарни Вон.— Если говорить в целом, то власти хотят, чтобы местные инвесторы использовали официальные каналы, такие как Stock Connect (специальная платформа для торговли ценными бумагами через Шанхайскую и Гонконгскую фондовые биржи.— “Ъ”), а не офшорные счета, которые регулятор считает нелицензированными и нелегальными».

Евгений Хвостик