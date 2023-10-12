На Ставрополье двух полицейских и адвоката задержали за взятку

Как стало известно «Ъ», в Ставрополе в ходе совместной операции сотрудников отдела собственной безопасности краевого главка полиции и отдела «М» УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в получении взятки были задержаны заместитель начальника ОУР ОП №1 УМВД России по городу Ставрополю подполковник полиции Давид Давитян и оперуполномоченный этого же подразделения Карапет Ашигов.

Как рассказал источник «Ъ» в полиции, офицеры подозреваются в том, что, «используя служебное положение», через адвоката Владимира Ромащенко вымогали у предпринимателя Александра Верисокина 500 тыс. руб. за отказ в возбуждении против него уголовного дела по статье о мошенничестве.

ИП господина Верисокина, согласно данным сайта «Картотека.ру», занималось организацией и обслуживанием банкетов. В мае 2023 года было закрыто по инициативе самого предпринимателя. В 2020 году он занял на два месяца под 94,9% годовых 240 тыс. в микрофинансовой организации ООО МКК «СтандартФинанс СТВ», но долг не отдал. В отношении него по заявлению кредитора проводились проверки в августе 2021 года, где он утверждал, что рассчитался с организацией наличными и ничего не должен. Тогда же было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на основании которого суды первой инстанции отказывались удовлетворить иск кредитора.

В июле 2023 года в отношении Александра Верисокина вновь были назначены проверки по факту невозврата денег. Через адвоката Владимира Ромащенко, который должен был стать посредником, ему были выдвинуты условия: за отказ привлечения к уголовной ответственности господин Верисокин должен был передать 500 тыс. руб.

Передача «незаконного денежного вознаграждения» в размере 10 тыс. руб. и муляжа, имитирующего 490 тыс. руб., прошла в адвокатском кабинете Владимира Ромащенко уже под контролем оперативников в сентябре 2023 года.

В настоящий момент по данному факту проводится служебная проверка ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Материал проверки в отношении сотрудников полиции, в действиях которых усматриваются признаки получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (ч. 5 ст. 290 УК РФ), передан в следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Александра Ларинцева, Пятигорск