Проект реконструкции казанского ТЦ «Кольцо» находится на согласовании

Проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани в данный момент находится на согласовании с управлением архитектуры и градостроительства города. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК «Кольцо» Фото: ТРК «Кольцо»

По словам главы архитектурного бюро Head Group Владислава Куликовского, разработка проекта может занять от шести месяцев до одного года. При этом точные сроки реализации он называть не стал, заявив, что эти данные являются коммерческой тайной.

"Ъ-Казань"