Превысивший полномочия глава управления капстроительства Хакасии пойдет под суд

Прокуратура Хакасии направила в суд уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как указывается в материалах дела, которое было возбуждено по материалам ФСБ, управление капстроительства заключило госконтракты на разработку проектно-сметной документации, проведение ее государственной экспертизы для строительства радиологического корпуса на базе республиканского онкодиспансера.

В феврале 2019 года Главгосэкспертиза России не одобрило проект. Тогда, говорится в деле, чиновник исключил из медико-технического задания ряд единиц медицинского оборудования, что позволило ему неправомерно получить положительное заключение в республиканском экспертном учреждении. «Вследствие чего существенно снижена функциональность радиологического корпуса по проведению пациентам качественной диагностики и лучевой терапии», — указывается в сообщении прокуратуры.

Предполагаемый ущерб по делу составил 10 млн руб. В рамках уголовного дела прокуратурой республики обвиняемому предъявлен гражданский иск.

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Илья Николаев