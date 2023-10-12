9,2 миллиарда долларов составили чистые продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами в сентябре 2023 года — после $7,2 млрд в августе (рост на 27%), сообщил Банк России. Экспортеры сократили продажи валюты через системно значимые банки, на треть нарастив самостоятельную реализацию. Тем не менее за сентябрь рубль ослаб на 2% к доллару и юаню, укрепившись на 0,6% к евро. «Давление на курс оказывало укрепление доллара США к большинству мировых валют в связи с глобальной тенденцией ухода от рисков»,— констатируют в ЦБ, отмечая влияние роста продаж экспортеров на снижение колебаний курса почти вдвое.