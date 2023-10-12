Растрата не пережила Ан-148

Суд прекратил уголовное дело о растрате в отношении Виталия Зубарева, являвшегося гендиректором Воронежского авиазавода в 2008–2014 годах, а также его бывших заместителя и помощника Александра Ткачева и Александра Лисицына. МВД обвиняло их в выводе более 20 млн руб. в ходе проектирования системы серийного производства пассажирского самолета Ан-148. Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По сведениям “Ъ”, перед вынесением приговора обвинение существенно снизило размер вменяемой подсудимым суммы, попросив суд признать их виновными в растрате менее 2 млн руб.

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Левобережный районный суд Воронежа прекратил уголовное дело о растрате более 20 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против бывших топ-менеджеров ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО; управляет воронежским авиазаводом). Как рассказали “Ъ” в суде, это произошло в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На скамье подсудимых были экс-руководитель ВАСО Виталий Зубарев, бывший технический директор завода Александр Ткачев и глава АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» (ВСЦС) Александр Лисицын. Уголовное дело против них в ноябре 2016 года возбудило управление МВД по региону. В его основу легла реализация ВАСО совместного с Минобрнауки РФ комплексного проекта для серийного производства самолета Ан-148. Выиграв соответствующий конкурс, авиазавод получил субсидию в 298 млн руб.

В 2011 году ВАСО поручило руководить проектом АО ВСЦС, заключив с ним, как считало следствие, «фиктивный договор подряда на выполнение работ по сбору комплекта отчетных, организационных и финансовых документов, сбору статистических данных для улучшения технологии и качества изготовления деталей и снижения трудоемкости, сбору исходной информации». Руководителя фирмы-подрядчика Александра Лисицына назначили помощником главы авиазавода по программам технического перевооружения. В течение полутора лет ВАСО перечислило ВСЦС за исполненные работы более 20 млн руб. Следствие считает, что в действительности они выполнялись сотрудниками авиазавода.

Изначально МВД вменяло трем фигурантам мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Спустя три года следствия обвинение было переквалифицировано на растрату. В 2019-м материалы передали в суд, но фактическое рассмотрение началось только в 2022-м, когда суд первой инстанции приступил к изучению дела после отмененных облсудом попыток сменить подсудность и вернуть его в прокуратуру. В ВАСО жаловались на затягивание судебного следствия: с июня 2020 по ноябрь 2021 года из 44 назначенных судебных заседаний 35 были отложены и перенесены.

Подсудимые отрицали вину и указывали на недоказанность причинения вреда предприятию. В суде они настаивали, что привлечение в проект ВСЦС предусматривалось конкурсной документацией, а на самом авиазаводе не было компетентных сотрудников, способных выполнить необходимые по договору работы. Защита обвиняемых поддерживала безуспешный возврат дела в прокуратуру.

Знакомые с ходом уголовного дела собеседники “Ъ” говорят, что в финале рассмотрения прокурор изменил обвинение в сторону его значительного смягчения из-за того, что оно на 80% не нашло своего подтверждения: «Из 20 с лишним миллионов оставили только 1,6 млн руб. Обвинение уменьшилось более чем в десять раз. В оставшейся части суд прекратил дело за истечением сроков давности». Оперативно связаться с защитниками подсудимых “Ъ” не удалось.

Ан-148 — среднемагистральный пассажирский самолет разработки украинского госпредприятия «Антонов». В 2005–2015 годах его выпускали на Украине, с 2009 года по украинской лицензии — ВАСО. Сейчас серийное производство приостановлено.

Сергей Толмачев, Воронеж