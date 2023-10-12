Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Растрата не пережила Ан-148

Прекращено дело о махинациях в отношении бывших топ-менеджеров Воронежского авиазавода

Суд прекратил уголовное дело о растрате в отношении Виталия Зубарева, являвшегося гендиректором Воронежского авиазавода в 2008–2014 годах, а также его бывших заместителя и помощника Александра Ткачева и Александра Лисицына. МВД обвиняло их в выводе более 20 млн руб. в ходе проектирования системы серийного производства пассажирского самолета Ан-148. Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По сведениям “Ъ”, перед вынесением приговора обвинение существенно снизило размер вменяемой подсудимым суммы, попросив суд признать их виновными в растрате менее 2 млн руб.

Предыдущая фотография
Дело Виталия Зубарева суд прекратил в связи с истечением срока давности

Дело Виталия Зубарева суд прекратил в связи с истечением срока давности

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажирский самолет Ан-148 в цехе сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Пассажирский самолет Ан-148 в цехе сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажирский самолет Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Следующая фотография
1 / 3

Дело Виталия Зубарева суд прекратил в связи с истечением срока давности

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажирский самолет Ан-148 в цехе сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажирский самолет Ан-148

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Левобережный районный суд Воронежа прекратил уголовное дело о растрате более 20 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против бывших топ-менеджеров ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО; управляет воронежским авиазаводом). Как рассказали “Ъ” в суде, это произошло в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На скамье подсудимых были экс-руководитель ВАСО Виталий Зубарев, бывший технический директор завода Александр Ткачев и глава АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» (ВСЦС) Александр Лисицын. Уголовное дело против них в ноябре 2016 года возбудило управление МВД по региону. В его основу легла реализация ВАСО совместного с Минобрнауки РФ комплексного проекта для серийного производства самолета Ан-148. Выиграв соответствующий конкурс, авиазавод получил субсидию в 298 млн руб.

В 2011 году ВАСО поручило руководить проектом АО ВСЦС, заключив с ним, как считало следствие, «фиктивный договор подряда на выполнение работ по сбору комплекта отчетных, организационных и финансовых документов, сбору статистических данных для улучшения технологии и качества изготовления деталей и снижения трудоемкости, сбору исходной информации». Руководителя фирмы-подрядчика Александра Лисицына назначили помощником главы авиазавода по программам технического перевооружения. В течение полутора лет ВАСО перечислило ВСЦС за исполненные работы более 20 млн руб. Следствие считает, что в действительности они выполнялись сотрудниками авиазавода.

Изначально МВД вменяло трем фигурантам мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Спустя три года следствия обвинение было переквалифицировано на растрату. В 2019-м материалы передали в суд, но фактическое рассмотрение началось только в 2022-м, когда суд первой инстанции приступил к изучению дела после отмененных облсудом попыток сменить подсудность и вернуть его в прокуратуру. В ВАСО жаловались на затягивание судебного следствия: с июня 2020 по ноябрь 2021 года из 44 назначенных судебных заседаний 35 были отложены и перенесены.

Подсудимые отрицали вину и указывали на недоказанность причинения вреда предприятию. В суде они настаивали, что привлечение в проект ВСЦС предусматривалось конкурсной документацией, а на самом авиазаводе не было компетентных сотрудников, способных выполнить необходимые по договору работы. Защита обвиняемых поддерживала безуспешный возврат дела в прокуратуру.

Знакомые с ходом уголовного дела собеседники “Ъ” говорят, что в финале рассмотрения прокурор изменил обвинение в сторону его значительного смягчения из-за того, что оно на 80% не нашло своего подтверждения: «Из 20 с лишним миллионов оставили только 1,6 млн руб. Обвинение уменьшилось более чем в десять раз. В оставшейся части суд прекратил дело за истечением сроков давности». Оперативно связаться с защитниками подсудимых “Ъ” не удалось.

Ан-148 — среднемагистральный пассажирский самолет разработки украинского госпредприятия «Антонов». В 2005–2015 годах его выпускали на Украине, с 2009 года по украинской лицензии — ВАСО. Сейчас серийное производство приостановлено.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...