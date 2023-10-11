Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана

Португальскому футболисту Криштиану Роналду, выступающему за саудовский «Аль-Наср», в Иране может грозить 99 ударов плетью за нарушение законов страны, сообщает издание Rouydad24. В сентябре спортсмен публично поцеловал иранскую художницу с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Reuters Криштиану Роналду

Фото: Reuters

Криштиану Роналду приезжал в Иран 19 сентября, когда его клуб встречался в столице страны с местной командой «Персеполис». Перед матчем полузащитник провел встречу с фанатами в Тегеране, на которую пришла художница по имени Фатима. Как пишет Rouydad24, футболист обнял девушку и поцеловал ее.

По информации издания, в соответствии с уголовным кодексом Ирана действия футболиста могут трактовать как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». При этом на данный момент, как отмечает Rouydad24, дело в отношении Криштиану Роналду пока не возбуждено. При этом источник издания Index HR сообщил, что решение о наказании для футболиста было принято заочно и португальский игрок должен будет понести наказание в виде 99 ударов плетью, если в будущем Роналду вернется в Иран.

Александр Кислов