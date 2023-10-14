Посольство Ирана в Испании отрицает, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании «решительно отрицает» появившуюся в иранских СМИ информацию о том, что футболисту «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью. Диппредставительство отрицает «возможность вынесения какого-либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране».

«Следует отметить, что Криштиану Роналду... был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и вызвала восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны»,— говорится в сообщении посольства в соцсети X.

Криштиану Роналду приезжал в Иран 19 сентября, когда его клуб встречался с местной командой «Персеполис». Во время встречи с фанатами в Тегеране он обнял и поцеловал художницу с ограниченными возможностями Фатиму Хамами. Издание Rouydad24 заявляло, что в Иране это может быть расценено как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».

Леонид Уварчев