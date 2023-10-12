Симфония «Гранели»

Группа компаний «Гранель» начала продажи квартир в жилом комплексе «Лесная симфония», расположенном за выставочным комплексом «Башкортостан» в Уфе. Это первый уфимский проект застройщика. Территория застройки позиционируется как один из лучших районов города. Строительство шести объединенных общим стилобатом секций планируется завершить до конца 2026 года. Участок «Гранель» приобрела вместе с арендовавшей его компанией ООО «Анмар». Перед этим республиканская прокуратура оспаривала права компании на землю, но суды отказали ведомству в удовлетворении иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик, создателем которого был премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, приступил к реализации своего первого проекта в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Застройщик, создателем которого был премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, приступил к реализации своего первого проекта в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Связанная с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым ГК «Гранель» объявила о старте продаж квартир в ЖК «Лесная симфония». Комплекс состоит из шести секций от 17 до 23 этажей, расположенных на общем стилобате. Всего к концу 2026 года предполагается сдать более 54 тыс. кв. м жилья. Стоимость квадратного метра жилплощади на начало строительства начинается от 160 тыс. руб.

Комплекс спроектирован на участке площадью 2,4 га на улице Менделеева, за зданием выставочного комплекса. Его кадастровая стоимость составляет 136,5 млн руб. Права на аренду участка ранее принадлежали ООО «Анмар» — в настоящее время компания сменила название на ООО «Специализированный застройщик „Анмар“» и вошла в ГК «Гранель». Последняя, таким образом, получила территорию для застройки вместе с приобретением правообладателя.

ООО «СЗ „Анмар“» зарегистрировано в Уфе в 2008 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем ранее выступал комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ГК-2». Бенефициаром фонда выступает бизнесмен Василий Пеганов. По итогам 2022 года «Анмар» получил 1,95 млн руб. убытка. В июле текущего года единственным владельцем компании стала «Гранель».

Разрешение на строительство ЖК было выдано в 2015 году ООО «Башстройнур». Проект предполагал снос второго и третьего корпуса выставочного комплекса и строительство новых. В 2016 году «Башстройнур» зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства. В 2020 году недострой был продан ООО «Анмар» по договору купли-продажи. С обществом был перезаключен договор аренды участка под объектами. Вскоре оно зарегистрировало право собственности еще на два недостроенных объекта.

В 2021 году республиканская прокуратура заявила иск в арбитражный суд Башкирии к региональному министерству земельных и имущественных отношений и ООО «Анмар». В ведомстве посчитали, что оснований для перезаключения договора аренды участка для завершения строительства объектов на участке без проведения торгов не имелось, поскольку предыдущий собственник недостроев уже воспользовался этим правом. Кроме того, в прокуратуре отмечали, что на участке отсутствуют незавершенные здания.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, отметив, что договор аренды с новым собственником был заключен на законных основаниях. Кроме того, «Анмар» смог доказать, что строительство на участке велось, однако здания были возведены с нарушениями, в результате их пришлось снести. Также суд принял во внимание, что новый собственник зарегистрировал два новых недостроя на участке. Суды апелляционной и кассационной инстанции с этими выводами согласились.

Стоимость строительства ЖК «Лесная симфония», по оценкам «Гранели», составит около 5 млрд руб. Проект будет реализован с привлечением кредитного финансирования. По данным на 9 октября, компания пока не продала ни единой квартиры в жилом комплексе.

Это не первый проект, который «Гранель» планировала реализовать в Уфе. В декабре 2019 года стало известно, что застройщик направил в администрацию города предложение о намерении построить вблизи санатория «Зеленая роща» (недалеко от выставочного комплекса) 300 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. «Гранель» при этом просила разработать «дорожную карту» проекта в «возможно короткий срок», за полтора месяца. Корпуса санатория предполагалось снести, а вместо них построить одно большое здание. Эти намерения «Гранели» широко освещались в СМИ и социальных сетях и получили в основном негативную реакцию. Два года спустя застройщик отказался от планов на территории санатория и решил сосредоточиться на проектах в центральных регионах России. Однако в регионах, в том числе в Уфе, группа продолжит поиски «достойных вариантов по площадкам», сообщил тогда в интервью порталу «Проуфу» президент группы Ильшат Нигматуллин. Он отметил, что власти Башкирии поставили застройщика в довольно жесткие условия при застройке участка санатория — «построить супероснащенный санаторий, школу, поликлинику, детский сад и всю инфраструктуру современного жилого комплекса». В этих обстоятельствах проект был бы убыточным, отметил господин Нигматуллин.

По мнению управляющего партнера Art Estate Group Роберта Тагирова, безусловными преимуществами комплекса станут расположение и развитая вблизи инфраструктуры. Он отмечает, что «Гранель», которая входит в десятку российских застройщиков по объемам строительства, может привнести в проект ряд инновационных решений и технологий: это будут не только архитектурные и планировочные решения, благоустройство и инфраструктура, но и инструменты маркетинга и продаж. «Место шикарное: лес, река, экологически чисто, центр города рядом. Кроме того, соседство с расположенным в непосредственной близости выставочным комплексом создаст обоюдный синергетический эффект: как для комплекса, посещаемость которого гарантированно возрастет и возможна даже реконцепция. Застройщик же, кроме известного соседа-ориентира рядом, получает масштабную торговую и социально-развлекательную инфраструктуру в шаговой доступности для жильцов, и это ни стоит ему ни копейки. В случае реконцепции логично предположить появление в ВДНХ продовольственного гипермаркета и иных торговых операторов, поскольку покупателей будет достаточно за счет формируемого жилого массива, куда войдет ЖК. Цена, на мой взгляд, на начальном этапе продаж соответствует рынку или даже может быть чуть ниже него. Однако точно все покажут только продажи, осталось дождаться отчетного периода»,— полагает он.

Наталья Балыкова